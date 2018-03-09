У Києві під час пожежі в ангарі згоріли чотири автобуси
Київ • УНН
КИЇВ. 9 березня. УНН. Пожежа сталася в ангарі в Києві, вогонь знищив чотири автобуси. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м.Києві, передає УНН.
“9 березня о 8:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул.Стеценка”, — йдеться в повідомленні.
Займання сталося в ангарі розміром 250×150 м в автобусі PAZ. Вогонь розповсюдився на поруч розташовані автобуси.
Вогнеборці локалізували пожежу о 9:08, а ліквідували о 9:32.
“Вдалося врятувати 30 автобусів та запобігти розповсюдженню пожежі по всій площі ангару. Внаслідок пожежі згоріло 4 автобуси”, — зазначили рятувальники.
Причина загоряння встановляється. Постраждалих унаслідок пожежі немає.
“На місці події працювали 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу Київського гарнізону”, — уточнили у ДСНС.
Нагадаємо, 8 березня сталася пожежа в офісному приміщенні одного зі столичних бізнес-центрів на вулиці Велика Васильківська у Києві.