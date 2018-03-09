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У Києві під час пожежі в ангарі згоріли чотири автобуси

У Києві під час пожежі в ангарі згоріли чотири автобуси

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 березня. УНН. Пожежа сталася в ангарі в Києві, вогонь знищив чотири автобуси. Про це повідомляє ГУ ДСНС України у м.Києві, передає УНН.

“9 березня о 8:19 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у м.Києві надійшло повідомлення про пожежу на вул.Стеценка”, — йдеться в повідомленні.

Займання сталося в ангарі розміром 250×150 м в автобусі PAZ. Вогонь розповсюдився на поруч розташовані автобуси.
Вогнеборці локалізували пожежу о 9:08, а ліквідували о 9:32.

“Вдалося врятувати 30 автобусів та запобігти розповсюдженню пожежі по всій площі ангару. Внаслідок пожежі згоріло 4 автобуси”, — зазначили рятувальники.

Причина загоряння встановляється. Постраждалих унаслідок пожежі немає.

“На місці події працювали 13 одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 50 чоловік особового складу Київського гарнізону”, — уточнили у ДСНС.

Нагадаємо, 8 березня сталася пожежа в офісному приміщенні одного зі столичних бізнес-центрів на вулиці Велика Васильківська у Києві.

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