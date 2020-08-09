В Киеве перекрыли улицу из-за подозрительного предмета
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Киеве, возле Южного вокзала, сегодня обнаружили подозрительный предмет, движение по улице перекрыли. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу патрульной полиции столицы.
"Сегодня, около 12 часов, поступило сообщение о подозрительном предмете на улице Кирпы. Патрульные, прибывшие на место происшествия, ограничили движение на улице Кирпы, от улицы Липкивского до Воздухофлотского проспекта", - говорится в сообщении.
На месте происшествия работали взрывотехники. Позже стало известно, что информация не подтвердилась. Движение уже по улице восстановили.
Как сообщал УНН, сегодня утром возле одного из офисов на Печерске в Киеве нашли взрывное устройство. Его обезвредили взрывотехники, никто не пострадал.