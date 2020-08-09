У Києві перекрили вулицю через підозрілий предмет

"Сьогодні, близько 12-ї години, надійшло повідомлення про підозрілий предмет на вулиці Кірпи. Патрульні, які прибули на місце події, обмежили рух на вулиці Кірпи, від вулиці Липківського до Повітрофлотського проспекту", - йдеться в повідомленні.

На місці події працювали вибухотехніки. Пізніше стало відомо, що інформація не підтвердилась. Рух уже вулицею відновили.

Як повідомляв УНН, сьогодні вранці біля одного з офісів на Печерську в Києві знайшли вибуховий пристрій. Його знешкодили вибухотехніки, ніхто не постраждав.