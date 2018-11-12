В Киеве прохожие задержали грабителя
Киев • УНН
КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Днепровском районе столицы прохожие задержали мужчину, который ограбил машину, и передали его в полицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в г. Киеве.
“В Днепровское управление полиции от местных жителей поступило сообщение о том, что на улице Шептицкого задержали мужчину, который ограбил автомобиль. На место выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие. Правоохранители выяснили: злоумышленник разбил стекло припаркованного автомобиля, выхватил сумку с документами и деньгами и начал убегать. Однако прохожие догнали его и держали до приезда правоохранителей”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это — 57-летний гражданин другого государства. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.
Правонарушителю сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.
Как ранее информировал УНН, 31 октября при попытке бегства от полицейских в Киеве группа квартирников протаранила десять автомобилей.