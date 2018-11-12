В Киеве прохожие задержали грабителя

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 107060 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 114044 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 151868 просмотра

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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 145884 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 137177 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

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В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 128533 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

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Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 172307 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

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7 марта, 06:35 • 118110 просмотра

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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141666 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145415 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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В Киеве прохожие задержали грабителя

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 12 ноября. УНН. В Днепровском районе столицы прохожие задержали мужчину, который ограбил машину, и передали его в полицию. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в г. Киеве.

“В Днепровское управление полиции от местных жителей поступило сообщение о том, что на улице Шептицкого задержали мужчину, который ограбил автомобиль. На место выехала следственно-оперативная группа, которая задокументировала событие. Правоохранители выяснили: злоумышленник разбил стекло припаркованного автомобиля, выхватил сумку с документами и деньгами и начал убегать. Однако прохожие догнали его и держали до приезда правоохранителей”, — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленника задержали в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Это — 57-летний гражданин другого государства. Следственным отделом Днепровского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 186 (покушение на грабеж) Уголовного кодекса Украины.

Правонарушителю сообщено о подозрении и решается вопрос об избрании меры пресечения. Фигуранту грозит до четырех лет лишения свободы.

Как ранее информировал УНН, 31 октября при попытке бегства от полицейских в Киеве группа квартирников протаранила десять автомобилей.

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