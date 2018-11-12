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У Києві перехожі затримали грабіжника

У Києві перехожі затримали грабіжника

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 листопада. УНН. У Дніпровському районі столиці перехожі затримали чоловіка, який пограбував автівку, та передали його до поліції. Про це повідомляє УНН із посиланням на Відділ комунікації Головного управління Нацполіції в м. Києві.

“До Дніпровського управління поліції від місцевих мешканців надійшло повідомлення про те, що на вулиці Шептицького затримали чоловіка, який пограбував автомобіль. На місце виїхала слідчо-оперативна група, яка задокументувала подію. Правоохоронці з’ясували: зловмисник розбив скло припаркованого автомобіля, вихопив сумку із документами і грішми та почав утікати. Однак перехожі наздогнали його та тримали до приїзду правоохоронців”, — ідеться у повідомленні.

Зазначається, що зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Це — 57-річний громадянин іншої держави. Слідчим відділом Дніпровського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 186 (Замах на грабіж) Кримінального кодексу України.

Правопорушнику повідомлено про підозру та вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу. Фігуранту загрожує до чотирьох років позбавлення волі.

Як раніше інформував УНН, 31 жовтня при спробі втечі від поліцейських у Києві група квартирників протаранила десять автомобілів.

Українські Національні Новини

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