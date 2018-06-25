В Киеве пенсионера на даче покусала гадюка

Так, вызов к врачам поступил около полуночи. Инцидент произошел на Выборгской улице Соломенского района столицы.



Сообщается, что пострадавший - 62-летний мужчина, находился на собственной даче, когда произошел инцидент. Животное укусило пенсионера в голень, у него начался отек.



С токсико-аллергической реакцией на укус змеи мужчина был доставлен в токсикологической отдел городской клинической больницы.



Как сообщал УНН, спасатели предупреждают украинцев об опасности ядовитых змей: в Черновицкой области в местную больницу госпитализировали подростка, которого укусила змея.