В Киеве пенсионера на даче покусала гадюка
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Прошлой ночью в Соломенском районе Киева мужчина был госпитализирован из-за укуса гадюки. Об этом сообщили УНН источники в медицинском учреждении.
Так, вызов к врачам поступил около полуночи. Инцидент произошел на Выборгской улице Соломенского района столицы.
Сообщается, что пострадавший - 62-летний мужчина, находился на собственной даче, когда произошел инцидент. Животное укусило пенсионера в голень, у него начался отек.
С токсико-аллергической реакцией на укус змеи мужчина был доставлен в токсикологической отдел городской клинической больницы.
Как сообщал УНН, спасатели предупреждают украинцев об опасности ядовитых змей: в Черновицкой области в местную больницу госпитализировали подростка, которого укусила змея.