У Києві пенсіонера на дачі покусала гадюка
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Минулої ночі у Солом’янському районі Києва чоловіка госпіталізували через укус гадюки. Про це УНН повідомили джерела у медичному закладі.
Так, виклик до лікарів надійшов близько півночі. Інцидент стався на Виборзькій вулиці Солом’янського району столиці.
Повідомляється, що постраждалий – 62-річний чоловік, перебував на власній дачі, коли стався інцидент. Тварина вкусила пенсіонера у ділянку гомілки, у нього почався набряк.
З токсично-алергічною реакцією на укус змії чоловіка було доставлено до токсикологічного відділу міської клінічної лікарні.
Як повідомляв УНН, рятувальники попереджають українців про небезпеку отруйних змій: у Чернівецькій області до місцевої лікарні госпіталізували підлітка, якого вкусила змія.