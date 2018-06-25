У Києві пенсіонера на дачі покусала гадюка

Так, виклик до лікарів надійшов близько півночі. Інцидент стався на Виборзькій вулиці Солом’янського району столиці.



Повідомляється, що постраждалий – 62-річний чоловік, перебував на власній дачі, коли стався інцидент. Тварина вкусила пенсіонера у ділянку гомілки, у нього почався набряк.



З токсично-алергічною реакцією на укус змії чоловіка було доставлено до токсикологічного відділу міської клінічної лікарні.



Як повідомляв УНН, рятувальники попереджають українців про небезпеку отруйних змій: у Чернівецькій області до місцевої лікарні госпіталізували підлітка, якого вкусила змія.