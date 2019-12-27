В Киеве патрули зафиксировали 19 нарушений правил торговли елками
Киев • УНН
КИЕВ. 27 декабря. УНН. Начиная с 16 декабря в полицию поступило 19 обращений о нарушении правил торговли елками. Об этом УНН сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
"С 23 по 27 декабря в Киеве патрульные зафиксировали 11 нарушений правил продажи елок", - сообщили в полиции.
По предварительной информации, с 16 по 22 декабря полиция в Киеве зафиксировала 8 обращений о нарушениях правил торговли елками. Во всех случаях были собраны материалы и направлены в органы, которые будут принимать окончательное решение - в исполнительный комитет или суд.
Так, начиная с 16 декабря в Киеве зафиксировано 19 случаев нарушений правил продажи елок.
Добавим, такие правонарушения фиксируют по ст. 160 (торговля с рук в неустановленных местах) КУ об административных правонарушениях.
Напомним, 10 декабря УНН сообщал, что в Киеве заработают официальные места продажи елок и полиция начнет проверку законности продажи зеленых насаждений.