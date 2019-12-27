У Києві патрулі зафіксували 19 порушень правил торгівлі ялинками
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Починаючи з 16 грудня до поліції надійшло 19 звернень щодо порушення правил торгівлі ялинками. Про це УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.
"З 23 по 27 грудня у Києві патрульні зафіксували 11 порушень правил продажу ялинок", - повідомили у поліції.
За попередньою інформацією, з 16 по 22 грудня поліція у Києві зафіксувала 8 звернень щодо порушень правил торгівлі ялинками. У всіх випадках були зібрані матеріали і направлені до органів, які будуть приймати кінцеве рішення - до виконавчого комітету чи на суд.
Так, починаючи з 16 грудня у Києві зафіксовано 19 випадків порушень правил продажу ялинок.
Додамо, такі правопорушення фіксують за ст. 160 (торгівля з рук у невстановлених місцях) КУ про адміністративні правопорушення.
Нагадаємо, 10 грудня УНН повідомляв, що у Києві запрацюють офіційні місця продажу ялинок і поліція розпочне перевірку законності продажу зелених насаджень.