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У Києві патрулі зафіксували 19 порушень правил торгівлі ялинками

У Києві патрулі зафіксували 19 порушень правил торгівлі ялинками

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 грудня. УНН. Починаючи з 16 грудня до поліції надійшло 19 звернень щодо порушення правил торгівлі ялинками. Про це УНН повідомили у пресслужбі патрульної поліції Києва.

"З 23 по 27 грудня у Києві патрульні зафіксували 11 порушень правил продажу ялинок", - повідомили у поліції.

За попередньою інформацією, з 16 по 22 грудня поліція у Києві зафіксувала 8 звернень щодо порушень правил торгівлі ялинками. У всіх випадках були зібрані матеріали і направлені до органів, які будуть приймати кінцеве рішення - до виконавчого комітету чи на суд.

Так, починаючи з 16 грудня у Києві зафіксовано 19 випадків порушень правил продажу ялинок.

Додамо, такі правопорушення фіксують за ст. 160 (торгівля з рук у невстановлених місцях) КУ про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, 10 грудня УНН повідомляв, що у Києві запрацюють офіційні місця продажу ялинок і поліція розпочне перевірку законності продажу зелених насаджень.

Українські Національні Новини

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