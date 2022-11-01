В Киеве обновили графики отключений света
Киев • УНН
КИЕВ. 1 ноября. УНН. В Киеве обновили графики стабилизационных отключений электроэнергии. ДТЭК Киевские электросети сообщили в Facebook, что свет не обязательно будут выключать на 12 часов, передает УНН.
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"Мы обновили графики стабилизационных отключений электроэнергии. Они учитывают опыт предыдущих 3-х недель отключений и обратную связь от клиентов", – говорится в сообщении.
Детали
Как отметили, новые графики – это графики возможных отключений, которые позволят подготовиться к отключению света. В графиках указаны три возможных временных промежутка, когда для каждого адреса могут выключать свет.
Не обязательно, что по одному адресу света не будет в течение всего времени. Если энергосистема будет работать корректно – отключений вообще не будет. Если нужно будет снизить нагрузку на энергосистему – они будут происходить в течение одного или нескольких временных промежутков.
Отключения по всем трем промежуткам времени, особенно ночью, возможны только в критических случаях, сообщили в ДТЭК.
В компании объяснили, что графики составлены на основе тех объемов, которые необходимы Укрэнерго для сбалансирования энергосистемы.
Отключения одной группы в пределах стабилизационного графика рассчитаны на сокращение потребления до 250 МВт. Если есть распоряжение сократить потребление более чем на 250 МВт, отключения становятся экстренными. Об экстренных отключениях можно узнать через чат-бот ДТЭК или YASNO.
Также в графике расширили список адресов, где используют стабилизационные отключения. Исключение – объекты критической инфраструктуры, а также дома рядом, которые питаются от тех же электролиний.
Если свет не появился после четырех часов с момента отключения – возможно, произошла авария.
Напомним
1 ноября электроснабжение ограничили в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.