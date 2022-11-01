У Києві оновили графіки відключень світла

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"Ми оновили графіки стабілізаційних відключень електроенергії. Вони враховують досвід попередніх 3-х тижнів відключень та зворотній зв’язок від клієнтів", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, нові графіки – це графіки імовірних відключень, які дадуть змогу підготуватися до відключення світла. У графіках вказано три імовірні часові проміжки, коли для кожної адреси можуть вимикати світло.

Не обов’язково, що за однією адресою світла не буде протягом всього часу. Якщо енергосистема працюватиме коректно – відключень взагалі не буде. Якщо треба буде зменшити навантаження на енергосистему – вони відбуватимуться протягом одного або кількох часових проміжків.

Відключення за всіма трьома проміжкам часу, особливо вночі, можливі лише в критичних випадках, повідомили в ДТЕК.

У компанії пояснили, що графіки складено на основі тих об’ємів, які необхідні Укренерго для збалансування енергосистеми.

Відключення однієї групи в межах стабілізаційного графіку розраховані на скорочення споживання до 250 МВт. Якщо є розпорядження скоротити споживання більше ніж на 250 МВт, відключення стають екстреними. Про екстрені відключення можна дізнатися через чатбот ДТЕК або YASNO.

Також у графіку розширили перелік адрес, де застосовують стабілізаційні відключення. Виняток – об’єкти критичної інфраструктури міста, а також будинки поряд, які живляться від тих самих електроліній.

Якщо світло не з’явилось після чотирьох годин з моменту відключення – можливо, сталася аварія.

Нагадаємо

1 листопада електропостачання обмежили у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.