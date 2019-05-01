В Киеве обокрали судью
Киев • УНН
КИЕВ. 1 мая. УНН. В Печерском районе столицы неизвестные обокрали квартиру судьи. Об этом УНН сообщили в правоохранительных органах.
Неизвестные проникли в квартиру судьи Кассационного административного суда путем подбора ключа, когда хозяина не было дома.
Из квартиры злоумышленники забрали деньги, ноутбук и ювелирные изделия. Общая сумма причиненного ущерба устанавливается.
Начато расследование по ст. 185 УК Украины (кража).
Как сообщал УНН, в столице обокрали судью Апелляционного суда Одессы, который живет в Киеве.