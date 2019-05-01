У Києві обікрали суддю
Київ • УНН
КИЇВ. 1 травня. УНН. У Печерському районі столиці невідомі обікрали квартиру судді. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Невідомі проникли до квартири судді Касаційного адміністративного суду шляхом підбору ключа, коли господаря не було вдома.
З квартири зловмисники забрали гроші, ноутбук та ювелірні вироби. Загальна сума спричинених збитків встановлюється.
Розпочато розслідування за ст. 185 КК України (крадіжка).
Як повідомляв УНН, в столиці обікрали суддю Апеляційного суду Одеси, який мешкає у Києві.