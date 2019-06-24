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В Киеве неизвестные подожгли несколько маршруток

Киев • УНН

 • 25658 просмотра

КИЕВ. 24 июня. УНН. В Оболонском районе города Киева пятеро неизвестных подожгли несколько маршруток. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь Оболонского управления полиции Диана Шутько.

В Киеве неизвестные подожгли несколько маршруток

"По улице Героев Днепра пятеро неизвестных с закрытыми лицами подбежали к автобусам, предоставляющим услуги пассажирских перевозок в город Вышгород, бросили бутылки с зажигательной смесью и дымовые шашки. Водители маршруток сразу начали тушить огонь собственными силами"¸ - отметила Шутько.

Таким образом, маршруткам нанесено незначительные повреждения, огнем также были поврежден легковой автомобиль Audi, который находился припаркованный рядом с маршрутками.

Пострадавших, по данным полиции, нет.

Злоумышленники скрылись с места происшествия. Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство, предварительно, по ч. 2 ст. 194 УК Украины (умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Напомним, в Харькове подожгли два автомобиля.

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