В Киеве самый большой флаг страны приспускают из-за ветра
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают. Об этом заявил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп, передает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.
Цитата:
"Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили", - сказал Вячеслав Непоп.
Детали
Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий. До завтрашнего вечера метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч, поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта.
Справка
Напомним, что на сегодня сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны.
Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.
Дополнение
В Украине в Международный женский день, 8 марта, ожидается незначительное потепление, однако, будет идти небольшой мокрый снег.