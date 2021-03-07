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Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой
3 марта, 21:00 • 59810 просмотра

Трамп не считает сделку по редкоземельным минералам с Украиной мертвой

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине
3 марта, 20:50 • 81107 просмотра

Собираемся заключить сделки со всеми: Трамп обсудил с европейскими лидерами завершение войны в Украине

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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
3 марта, 15:41 • 111902 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 147278 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 196875 просмотра

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Киеве самый большой флаг страны приспускают из-за ветра

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Главный флаг Украины, установленный на киевских холмах, приспускают. Об этом заявил заместитель главы КГГА Вячеслав Непоп, передает УНН со ссылкой на пресс-службу учреждения.

Цитата:

"Порывы ветра дают чрезмерную нагрузку на верхушку флагштока. Поэтому, как и всегда в такую погоду, наш самый большой флаг приспустили", - сказал Вячеслав Непоп.

Детали

Флаг останется приспущенным до улучшения погодных условий. До завтрашнего вечера метеорологи прогнозируют порывы ветра до 45 км/ч, поэтому, вероятно, что поднимут полотно на флагштоке уже после 18:00 8 марта.

Справка

Напомним, что на сегодня сооружение флагштока является крупнейшим в Украине, высота флагштока - почти 90 метров, вес - 32 тонны.

Размер полотнища флага - 16 на 24 метра.

Дополнение

В Украине в Международный женский день, 8 марта, ожидается незначительное потепление, однако, будет идти небольшой мокрый снег.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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