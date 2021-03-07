У Києві найбільший прапор країни приспускають через вітер

Цитата:

"Пориви вітру дають надмірне навантаження на верхівку флагштоку. Тому, як і завжди в таку погоду, наш найбільший прапор приспустили", – сказав Вячеслав Непоп.

Деталі

Прапор залишиться приспущеним до покращення погодних умов. До завтрашнього вечора метеорологи прогнозують пориви вітру до 45 км/год, тож, ймовірно, що піднімуть полотно на флагштоці вже після 18:00 8 березня.

Довідково

Нагадаємо, що на сьогодні споруда флагштоку є найбільшою в Україні, висота флагштоку – майже 90 метрів, вага – 32 тонни.

Розмір полотнища прапора – 16 на 24 метри.

Доповнення

В Україні у Міжнародний жіночий день, 8 березня, очікується незначне потепління, однак, йтиме невеликий мокрий сніг.