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В Киеве насчитали более 2 тыс. "хрущевок", подлежащих реконструкции

В Киеве насчитали более 2 тыс. "хрущевок", подлежащих реконструкции

Киев • УНН

 • 13823 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В Киеве насчитывается более двух тысяч домов общей площадью около 7,5 млн кв. м, которые требуют реконструкции или модернизации. Об этом в ответ на информационный запрос УНН сообщили в Департаменте жилищно - коммунальной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации.

"В 50 - 60 годы жилые дома возводились преимущественно по типовым проектам. Более 80% жилья первого периода индустриального домостроения, так называемых "хрущевок", построен по основным сериями 1 - 438, 1 - 468, 1 - 464, 1 - 480. Таких объектов по городу есть более двух тысячь домов общей площадью около 7 , 5 млн кв. м ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что строительная практика различных стран свидетельствует о приоритетности сноса панельных домов указанной категории и реконструкции (модернизации) с перепланировкой кирпичных домов.

Вместе с тем, строительство и реконструкция с отселением жителей всегда сопровождается значительными финансовыми затратами.

"Ограниченность бюджетного финансирования не позволяет проведения реконструкции кварталов или микрорайонов устаревшего жилого фонда желанными темпами, поэтому приоритетными источниками финансирования этого направления строительной деятельности является привлечение государственных и иностранных инвестиций. На сегодняшний день по г. Киеву отсутствует надлежащим образом утвержденная программа реконструкции кварталов устаревшего жилищного фонда с определением сроков ее реализации ", - добавили в ведомстве.
При этом отметили, что КГГА распоряжением от 26 августа 2016г. № 736 обновила состав рабочей группы по вопросам реконструкции кварталов (микрорайонов) устаревшего жилого фонда.

Напомним, в Украине истекает срок эксплуатации таких домов как "хрущевки". Вместе с тем, окончательного видение, что делать с отселением людей и модернизацией целых жилых кварталов у власти пока нет.

Между тем, эксперты по недвижимости не советуют украинцам покупать такое жилье. По их убеждению, при ограниченном бюджете гораздо лучше купить квартиру в новостройке пригорода столицы, которое к тому же стоит вдвое дешевле, чем в Киеве. К примеру, однокомнатную квартиру в одном из крупнейших жилых комплексов Украины - ЖК Scandia (Бровары) можно приобрести всего лишь за 15 тыс.долларов США.

В то же время квартира в столице обойдется покупателю примерно в 35 тыс. долларов США.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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