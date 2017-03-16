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У Києві нарахували понад 2 тис. “хрущовок”, які підлягають реконструкції

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. В Києві налічується понад дві тисячі будинків загальною площею близько 7,5 млн кв. м, які потребують реконструкції або ж модернізації. Про це у відповідь на інформаційний запит УНН повідомили у Департаменті житлово – комунальної інфраструктури Київської міської державної адміністрації.

“У 50 — 60 роки житлові будинки зводилися переважно за типовими проектами. Понад 80% житла першого періоду індустріального домобудування, так званих "хрущовок“ , зведено за основними серіями 1 — 438, 1 — 468, 1 — 464, 1 — 480. Таких об’єктів по місту становить понад дві тисячі будинків загальною площею близько 7,5 млн кв. м”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що будівельна практика різних країн свідчить про пріоритетність знесення панельних будинків зазначеної категорії і реконструкції (модернізації) із переплануванням цегляних будинків.

Разом з тим, будівництво та реконструкція з відселенням мешканців завжди супроводжується значними фінансовими витратами.

“Обмеженість бюджетного фінансування не дає змоги проведення реконструкції кварталів чи мікрорайонів застарілого житлового фонду бажаними темпами, тому пріоритетними джерелами фінансування цього напрямку будівельної діяльності є залучення державних та іноземних інвестицій. На сьогоднішній день по м. Києву відсутня належним чином затверджена програма реконструкції кварталів застарілого житлового фонду з визначенням термінів її реалізації”, — додали у відомстві.
При цьому зауважили, що КМДА розпорядженням від 26 серпня 2016 року № 736 оновила склад робочої групи з питань реконструкції кварталів ( мікрорайонів) застарілого житлового фонду.

Нагадаємо, в Україні збігає термін експлуатації таких будинків як “хрущовки”. Разом з тим, остаточного бачення, що робити з відселенням людей та модернізацією цілих житлових кварталів у влади поки що немає.

Тим часом, експерти з нерухомості не радять українцям купувати таке житло. На їх переконання, при обмеженому бюджеті набагато краще купити квартиру у новобудові передмістя столиці, яке до того ж коштує вдвічі дешевше, ніж у Києві. До прикладу, однокімнатну квартиру в одному з найбільших житлових комплексів України — ЖК Scandia ( Бровари) можна придбати всього лише за 15 тис.доларів США.

В той же час квартира у столиці обійдеться покупцю приблизно у 35 тис. доларів США.

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