В Киеве насчитывают более 500 убежищ
Киев • УНН
КИЕВ. 24 марта. УНН. В Киеве числиться 515 убежищ общей вместимостью более 300 тыс. человек. Об этом сообщили в управлении по вопросам гражданской защиты КГГА, передает УНН.
"На сегодня в Киеве учитываются 515 убежищ общей вместимостью более 300 тыс. человек, относящихся к государственной, коммунальной и частной форм собственности", - говорится в ответе.
Отмечается, что проверка состояния убежищ осуществляется ежегодно представителями ГУ ГСЧС в г. Киеве.
Как сообщал УНН, в Украине все ракетные боеприпасы перевели к хранению в закрытых хранилищах.
Напомним, из подземного бункера в Харькове спасатели достали двух подростков.