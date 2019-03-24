В Киеве насчитывают более 500 убежищ

"На сегодня в Киеве учитываются 515 убежищ общей вместимостью более 300 тыс. человек, относящихся к государственной, коммунальной и частной форм собственности", - говорится в ответе.

Отмечается, что проверка состояния убежищ осуществляется ежегодно представителями ГУ ГСЧС в г. Киеве.

Как сообщал УНН, в Украине все ракетные боеприпасы перевели к хранению в закрытых хранилищах.

Напомним, из подземного бункера в Харькове спасатели достали двух подростков.