У Києві нараховують понад 500 сховищ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У місті Києві обліковуються 515 сховищ загальною місткістю понад 300 тис. осіб. Про це повідомили в управлінні з питань цивільного захисту КМДА, передає УНН.
"На сьогодні в місті Києві обліковуються 515 сховищ загальною місткістю понад 300 тис. осіб, які відносяться до державної, комунальної та приватної форм власності", - йдеться у відповіді.
Зазначається, що перевірка стану сховищ здійснюється щороку представниками ГУ ДСНС у м. Києві.
Як повідомляв УНН, в Україні усі ракетні боєприпаси перевели до зберігання в закритих сховищах.
Нагадаємо, з підземного бункера у Харкові рятувальники дістали двох підлітків.