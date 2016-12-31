В Киеве на Европейской площади произошло ДТП, три человека травмированы
Киев • УНН
КИЕВ. 31 декабря. УНН. ДТП с опрокидыванием произошло в центре столицы, возле Европейской площади, на месте работают две машины скорой помощи, есть пострадавшие. Об этом УНН сообщает со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"Серьезное ДТП с опрокидыванием и пострадавшими в Киеве на Европейской площади: два легковых авто. Работают две скорых", - говорится в сообщении.
Как сообщает hromadske, ДТП произошло около 16:00. По предварительным данным, три человека пострадали. Погибших нет. Оба водителя в тяжелом состоянии. Пассажир одного из авто тоже пострадал, но его состояние удовлетворительное.
Напомним, на автодороге "Львов-Радехов-Луцк" вблизи села Терешковцы Гороховского района автомобиль "Opel Vectra" на скорости врезался в дерево. В результате ДТП три человека погибли, еще двое в реанимации.