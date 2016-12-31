У Києві на Європейській площі сталось ДТП, троє осіб травмовано

“Серйозне ДТП з перекиданням і постраждалими в Києві на Європейській площі: два легкових авто. Працюють дві швидких”, — йдеться у повідомленні.

Як повідомляє hromadske, ДТП сталося близько 16-ї години. За попередніми даними, три особи постраждали. Загиблих немає. Обидва водії у важкому стані. Пасажир одного з авто теж постраждав, але його стан задовільний.

Нагадаємо, на автодорозі “Львів-Радехів-Луцьк” поблизу села Терешківці Горохівського району легковик “Opel Vectra” на швидкості врізався у дерево. Внаслідок ДТП троє людей загинули, ще двоє у реанімації.