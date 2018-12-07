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Неделя благоприятных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 7–14 апреля
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В Киеве на полдня перекроют тоннель на Телиги

Киев • УНН

 • 9319 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Завтра, 8 декабря, с 8:30 до 15:00 будет перекрыто движение по тоннелю на улице Елены Телиги в направлении станции метро "Почайна". Об этом сообщила пресс-служба Киевского городского совета, передает УНН.

В Киеве на полдня перекроют тоннель на Телиги

"8 декабря с 8:30 до 15:00 в связи с проведением электромонтажных работ в туннеле на ул. Елены Телиги будет закрыто движение по тоннелю в направлении станции метро "Почайна", - отметили в КГГА со ссылкой на данные "Киевавтодора" .

При этом корпорация попросила водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ.

Напомним, в связи с визитом президента Литвы Дали Грибаускайте в столице в течение сегодняшнего дня будут перекрывать ряд улиц, в частности, в центре города.

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