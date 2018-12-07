У Києві на півдня перекриють тунель на Теліги
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Завтра, 8 грудня, з 8:30 до 15:00 буде перекритий рух тунелем на вулиці Олени Теліги у напрямку станції метро "Почайна". Про це повідомила прес-служба Київської міської ради, передає УНН.
"8 грудня із 8:30 до 15:00 у зв’язку із проведенням електромонтажних робіт у тунелі на вул. Олени Теліги буде закрито рух тунелем у напрямку станції метро "Почайна", - зазначили у КМДА з посиланням на дані "Київавтодору".
При цьому корпорація попросила водіїв із розумінням поставитися до тимчасових незручностей, пов’язаних із виконанням ремонтних робіт.
Нагадаємо, у зв’язку із візитом президента Литви Далі Грібаускайте у столиці протягом сьогоднішнього дня перекриватимуть низку вулиць, зокрема, у середмісті.