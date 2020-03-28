В Киеве на фоне карантина идет тенденция к уменьшению вызовов "скорой"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. В Киеве с начала карантина заметна тенденция к уменьшению экстренных вызовов скорой медицинской помощи, передает УНН.
Так, по оперативным данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф столицы, заметно уменьшилось количество вызовов "скорой" из-за ДТП и травм. Экстренных вызовов на хирургическую патологию также частично меньше.
В то же время, медики отмечают, что к ним часто обращаются люди с повышенной температурой, подозревающие коронавирус. Специалисты напоминают, что с соответствующими симптомами необходимо звонить своему семейному врачу.
Отметим, как заявил ранее заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, экстренная медицинская помощь в Украине не должна и не будет использоваться по звонку на приезд для тестирования на коронавирусную инфекцию.