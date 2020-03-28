В Киеве на фоне карантина идет тенденция к уменьшению вызовов "скорой"

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
5 марта, 18:37 • 83710 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 100080 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 102270 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 101550 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
5 марта, 15:49 • 109509 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 98061 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

Эксклюзив
Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 104411 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 106404 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 131367 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130405 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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В Киеве на фоне карантина идет тенденция к уменьшению вызовов "скорой"

В Киеве на фоне карантина идет тенденция к уменьшению вызовов "скорой"

Киев  •  УНН

 • 25427 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. В Киеве с начала карантина заметна тенденция к уменьшению экстренных вызовов скорой медицинской помощи, передает УНН.

Так, по оперативным данным Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф столицы, заметно уменьшилось количество вызовов "скорой" из-за ДТП и травм. Экстренных вызовов на хирургическую патологию также частично меньше.

В то же время, медики отмечают, что к ним часто обращаются люди с повышенной температурой, подозревающие коронавирус. Специалисты напоминают, что с соответствующими симптомами необходимо звонить своему семейному врачу.

Отметим, как заявил ранее заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко, экстренная медицинская помощь в Украине не должна и не будет использоваться по звонку на приезд для тестирования на коронавирусную инфекцию.

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