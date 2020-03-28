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У Києві на фоні карантину йде тенденція до зменшення викликів "швидкої"

Київ • УНН

 • 25437 перегляди

КИЇВ. 28 березня. УНН. У Києві з початку карантину помітна тенденція до зменшення екстрених викликів швидкої медичної допомоги, передає УНН.

Так, за оперативними даними Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф столиці, помітно поменшала кількість викликів “швидкої” через ДТП та травми. Екстрених викликів на хірургічну патологію також частково поменшало.

Водночас, медики зазначають, що до них часто звертаються люди з підвищеною температурою, що підозрюють коронавірус. Спеціалісти нагадують, що з відповідними симптомами необхідно телефонувати своєму сімейному лікарю.

Зазначимо, як заявив раніше заступник міністра охорони здоров’я - головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, екстрена медична допомога в Україні не повинна і не буде використовуватись по дзвінку на приїзд для тестувань на коронавірусну інфекцію.

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