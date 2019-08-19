В Киеве на стройплощадке случился взрыв, поврежден экскаватор
Киев • УНН
КИЕВ. 19 августа. УНН. В столице правоохранители устанавливают обстоятельства повреждения экскаватора на строительной площадке. Об этом УНН сообщили в отделе конукации полиции Киева.
В полицию поступило сообщение от жителя Подольского района о том, что он слышал звук, похожий на взрыв. На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции, взрывотехники, эксперты-криминалисты, кинологи со служебными собаками, спасатели, карета "скорой".
Правоохранители установили, что взрыв прогремел на территории строительной площадки. Взрывотехники осмотрели территорию и собрали вещественные доказательства для проведения соответствующей экспертизы.
"Следственным отделом Подольского управления полиции начато уголовное производство по признакам правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает от трех до десяти лет заключения", - сообщили в полиции.
Проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств происшествия и задержанию лиц, виновных в совершении данного правонарушения.
В результате происшествия никто не пострадал.
Напомним, в Харькове девушка получила травмы в результате падения строительного забора.