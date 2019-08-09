У Харкові будівельним парканом придавило дівчину

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КИЇВ. 9 серпня. УНН. У Харкові дівчина зазнала травм унаслідок падіння будівельного паркана. Про це УНН повідомили у відділі комунікації обласної поліції.

Подія сталася 8 серпня, о 15:30.

Як повідомили правоохоронці, під час проведення ремонтних робіт на ринку по вулиці Героїв Праці на будівельний паркан упали цеглини, які звалили огорожу на пішохідну зону.

Паркан придавив 19-річну дівчину, яка у цей час проходила поруч. Потерпіла була доставлена до Харківської міської клінічної лікарні швидкої та невідкладної медичної допомоги.

“Співробітники слідчого управління ГУНП в Харківській області кваліфікували подію за ч. 1 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання згідно з санкцією статті передбачає обмеження волі на строк до 3 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років або без такого”, — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, також у Харкові на жінку з немовлям впав залізний паркан.

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