У Харкові на жінку з немовлям впав залізний паркан
Київ • УНН
КИЇВ. 14 червня. УНН. 35-річна постраждала та її 12-річна донька з саднами були доставлені до харківських лікарень. Найменша дитина не постраждала. Про це повідомляє УНН з посиланням на ГУ НП у Харківській області.
13 червня о 16:04 до поліції надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що на вулиці Бакуліна на жінку з двома дітьми впала залізна огорожа.
На місце події виїжджала слідчо-оперативна група Шевченківського відділу поліції. Встановлено, що за даною адресою проводяться ремонтні роботи. Жителька Харкова йшла вулицею з 12-річною донькою та везла у візочку 8-місячну дитину. Малолітня дівчинка не постраждала.
Інформація внесена до Журналу єдиного обліку. Всі обставини події встановлюють працівники поліції.
Нагадаємо, на Львівщині у селі Новини Яворівського району обвалилась стіна в школі. Внаслідок інциденту постраждало двоє людей.