В Харькове на женщину с младенцем упал железный забор

13 июня в 16:04 в полицию поступило сообщение из службы 102 о том, что на улице Бакулина на женщину с двумя детьми упал железный забор.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа Шевченковского отдела полиции. Установлено, что по данному адресу проводятся ремонтные работы. Жительница Харькова шла по улице с 12-летней дочерью и везла в коляске 8-месячного ребенка. Малолетняя девочка не пострадала.

Информация внесена в журнал единого учета. Все обстоятельства происшествия устанавливают работники полиции.

Напомним, на Львовщине в селе Новости Яворивского района обвалилась стена в школе . В результате инцидента пострадали два человека.