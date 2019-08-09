В Харькове строительным забором придавило девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 9 августа. УНН. В Харькове девушка получила травмы в результате падения строительного забора. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации областной полиции.
Событие произошло 8 августа, в 15:30.
Как сообщили правоохранители, во время проведения ремонтных работ на рынке по улице Героев Труда на строительный забор упали кирпичи, которые свалили ограду на пешеходную зону.
Забор придавил 19-летнюю девушку, которая в это время проходила рядом. Пострадавшая была доставлена в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
“Сотрудники следственного управления ГУНП в Харьковской области квалифицировали событие по ч. 1 ст. 272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание по санкции статьи предусматривает ограничение свободы на срок до 3 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового”, — говорится в сообщении.
Напомним, также в Харькове на женщину с младенцем упал железный забор.