У Києві на будмайданчику стався вибух, пошкоджено екскаватор
Київ • УНН
КИЇВ. 19 серпня. УНН. У столиці правоохоронці встановлюють обставини пошкодження екскаватора на будівельному майданчику. Про це УНН повідомили у відділі конукації поліції Києва.
До поліції надійшло повідомлення від жителя Подільського району про те, що він чув звук, схожий на вибух. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції, вибухотехніки, експерти-криміналісти, кінологи зі службовими собаками, рятувальники, карета "швидкої".
Правоохоронці встановили, що вибух пролунав на території будівельного майданчика. Вибухотехніки оглянули територію і зібрали речові докази для проведення відповідної експертизи.
"Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років ув’язнення", - повідомили в поліції.
Наразі проводяться необхідні заходи для встановлення усіх обставин події та затримання осіб, винних у скоєнні даного правопорушення.
У результаті події ніхто не постраждав.
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