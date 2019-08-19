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У Києві на будмайданчику стався вибух, пошкоджено екскаватор

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 серпня. УНН. У столиці правоохоронці встановлюють обставини пошкодження екскаватора на будівельному майданчику. Про це УНН повідомили у відділі конукації поліції Києва.

До поліції надійшло повідомлення від жителя Подільського району про те, що він чув звук, схожий на вибух. На місце події відразу виїхали слідчо-оперативна група територіального управління поліції, вибухотехніки, експерти-криміналісти, кінологи зі службовими собаками, рятувальники, карета "швидкої".

Правоохоронці встановили, що вибух пролунав на території будівельного майданчика. Вибухотехніки оглянули територію і зібрали речові докази для проведення відповідної експертизи.

"Слідчим відділом Подільського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ознаками правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає від трьох до десяти років ув’язнення", - повідомили в поліції.

Наразі проводяться необхідні заходи для встановлення усіх обставин події та затримання осіб, винних у скоєнні даного правопорушення.

У результаті події ніхто не постраждав.

Нагадаємо, у Харкові дівчина зазнала травм унаслідок падіння будівельного паркана.

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