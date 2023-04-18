В Киеве масштабного затопления не будет - Укргидрометцентр

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«Что касается Киева, сегодня на утро мы фиксируем стабилизацию, даже снижение уровня воды. Затопления, которые фиксируются – это один из максимальных уровней, который может быть. Катастрофического масштабного затопления не будет», - рассказал Перевозчиков.

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В КГВА сообщали, что в пределах столицы уровень воды в Днепре снизился и фактически достиг 650 см при критических более 800 см. Однако синоптики прогнозируют - пик паводков еще впереди. Профильные службы проведут учение по подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям.