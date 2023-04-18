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В Киеве масштабного затопления не будет - Укргидрометцентр

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КИЕВ. 18 апреля. УНН. В Киеве катастрофического и масштабного затопления не будет. Об этом сообщил начальник отдела гидрологических прогнозов Укргидрометцентра ГСЧС Илья Перевозчиков на брифинге, передает корреспондент УНН.

Цитата

«Что касается Киева, сегодня на утро мы фиксируем стабилизацию, даже снижение уровня воды. Затопления, которые фиксируются – это один из максимальных уровней, который может быть. Катастрофического масштабного затопления не будет», - рассказал Перевозчиков.

Дополнение

В КГВА сообщали, что в пределах столицы уровень воды в Днепре снизился и фактически достиг 650 см при критических более 800 см. Однако синоптики прогнозируют - пик паводков еще впереди. Профильные службы проведут учение по подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям.

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