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У Києві масштабного затоплення не буде - Укргідрометцентр

У Києві масштабного затоплення не буде - Укргідрометцентр

Київ • УНН

 • 1055371 перегляди

КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Києві катастрофічного та масштабного затоплення не буде. Про це повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Щодо Києва, то сьогодні на ранок ми фіксуємо стабілізацію, навіть зниження рівня води. Ті затоплення, які фіксуються – це один з максимальних рівнів, який може бути. Катастрофічного затоплення масштабного не буде», - розповів Перевозчиков.

Доповнення

В КМВА повідомляли, що у межах столиці рівень води у Дніпрі знизився і фактично сягнув 650 см при критичних понад 800 см. Проте синоптики прогнозують - пік паводків ще попереду. Профільні служби проведуть навчання з підготовки до можливих надзвичайних ситуацій.

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