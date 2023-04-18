У Києві масштабного затоплення не буде - Укргідрометцентр
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У Києві катастрофічного та масштабного затоплення не буде. Про це повідомив начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідрометцентру ДСНС Ілля Перевозчиков під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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«Щодо Києва, то сьогодні на ранок ми фіксуємо стабілізацію, навіть зниження рівня води. Ті затоплення, які фіксуються – це один з максимальних рівнів, який може бути. Катастрофічного затоплення масштабного не буде», - розповів Перевозчиков.
Доповнення
В КМВА повідомляли, що у межах столиці рівень води у Дніпрі знизився і фактично сягнув 650 см при критичних понад 800 см. Проте синоптики прогнозують - пік паводків ще попереду. Профільні служби проведуть навчання з підготовки до можливих надзвичайних ситуацій.