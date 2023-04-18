У межах Києва рівень води у Дніпрі поки спадає, але служби готуються до піку паводків
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. У межах столиці рівень води у Дніпрі знизився і фактично сягнув 650 см при критичних понад 800 см. Проте синоптики прогнозують - пік паводків ще попереду. Профільні служби проведуть навчання з підготовки до можливих надзвичайних ситуацій, повідомляє КМВА, пише УНН.
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За даними КМВА, станом на ранок 18 квітня по столиці не зафіксовано аварійних підтоплень. Надлишкова вода спускається через Київську ГЕС, тому на річці Дніпро у Києві ще утримується затоплення заплавних територій – парку «Муромець», «Гідропарк», Труханів острів, Галерна затока, Корчувате, приватних ділянок у районі Осокорків. Рівень небезпеки гідрологічних явищ - ІІ «помаранчевий».
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"Але пік паводків ще попереду. За прогнозами Укргідрометцентру, він очікується 22 квітня. Очікуваний максимальний рівень водопілля на Дніпрі в межах Києва не несе загрози промисловим об’єктам і житловим масивам міста. Можливе подальше підтоплення місць відпочинку на острові Труханів, «Гідропарк», парк Муромець; часткові підтоплення садово-дачної забудови Воскресенських Садів, Русанівських Садів, Осокорків, Позняків, Вишеньок", - зазначив начальник КМВА Сергій Попко.
За його словами, усі потрібні служби міста Києва готуються до можливих надзвичайних ситуацій. 19 квітня, завчасно, до настання піку паводку, будуть проведені спеціальні навчання. На них відпрацюють організацію та виконання аварійно-рятувальних та невідкладних робіт в умовах надзвичайної ситуації під час паводку.
Під час навчань буде використана спеціальна техніка та обладнання та відпрацьовані різноманітні заходи:
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- проведення робіт щодо інженерного захисту – будівництво дамби мішками з піском;
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- відкачування води з підтопленого об’єкту;
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- евакуація людей з підтоплених територій;
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- рятувальні роботи щодо зняття з дрейфуючого плавзасобу потерпілих;
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- надання екстреної медичної допомоги потерпілим у складних метео-умовах;
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"Київ готується. Київ буде захищений. Тож прошу усіх мешканців зберігати спокій, не панікувати. Бережіть себе і близьких, наближайте мир в Україні після нашої Перемоги!" - додав начальник КМВА.
За його словами, критичний рівень води в Дніпрі для Києва - понад 800 см. Наразі фактично він становить 650 см, за останню добу зменшившись на 7 см. Температура води: 9.8°C.
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