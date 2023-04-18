В пределах Киева уровень воды в Днепре пока падает, но службы готовятся к пику паводков
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. В пределах столицы уровень воды в Днепре снизился и фактически достиг 650 см при критических более 800 см. Однако синоптики прогнозируют - пик паводков еще впереди. Профильные службы проведут учение по подготовке к возможным чрезвычайным ситуациям, сообщает КГВА, пишет УНН.
Детали
По данным КГВА, по состоянию на утро 18 апреля по столице не зафиксировано аварийных подтоплений. Избыточная вода спускается через Киевскую ГЭС, поэтому на реке Днепр в Киеве еще удерживается затопление пойменных территорий - парка "Муромец", "Гидропарк", Труханов остров, Галерный залив, Корчеватое, частных участков в районе Осокорков. Уровень опасности гидрологических явлений - II "оранжевый".
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"Но пик паводков еще впереди. По прогнозам Укргидрометцентра, он ожидается 22 апреля. Ожидаемый максимальный уровень половодья на Днепре в пределах г. Киева не несет угрозы промышленным объектам и жилым массивам города. Возможно дальнейшее подтопление мест отдыха на острове Труханов, "Гидропарк", парк Муромец; частичные подтопления садово-дачной застройки Воскресенских Садов, Русановских Садов, Осокорков, Позняков, Вишенок", - отметил начальник КГВА Сергей Попко.
По его словам, все необходимые службы города Киева готовятся к возможным чрезвычайным ситуациям. 19 апреля, заблаговременно, до наступления пика паводка, будут проведены специальные учения. На них отработают организация и выполнение аварийно-спасательных и неотложных работ в условиях чрезвычайной ситуации во время паводка.
Во время учений будет использована специальная техника и оборудование и отработаны различные мероприятия:
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- проведение работ по инженерной защите - строительство дамбы мешками с песком;
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- откачка воды из подтопленного объекта;
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- эвакуация людей с подтопленных территорий;
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- спасательные работы по снятию с дрейфующего плавсредства пострадавших;
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- оказание экстренной медицинской помощи пострадавшим в сложных метео-условиях;
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"Киев готовится. Киев будет защищен. Поэтому прошу всех жителей сохранять спокойствие, не паниковать. Берегите себя и близких, приближайте мир в Украине после нашей Победы!", - добавил начальник КГВА.
По его словам критический уровень воды в Днепре для Киева - более 800 см. Сейчас фактически он составляет 650 см, за последние сутки спав на 7 см. Температура воды: 9.8°C.
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