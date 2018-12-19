В Киеве маршрутка влетела в дерево
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. В Киеве маршрутка вылетела с дороги и врезалась в дерево. Эту информацию УНН подтвердили в отделе коммуникации ГУ НП в столице.
"Я могу подтвердить, что была ДТП", - сообщили в полиции Киева на вопрос, врезалась ли маршрутка в дерево в столице.
ДТП произошло в Святошинском районе Киева.
На вопрос, есть ли в результате аварии пострадавшие, о чем сообщали СМИ, а именно - о трех людях, которых якобы забрала "скорая", в столичной полиции заявили, что пока информация о ДТП собирается.
Как сообщили в полиции, на месте аварии работают соответствующие службы.
Напомним, на Одесской трассе одна за другой произошли три ДТП. Среди троих пострадавших есть ребенок.