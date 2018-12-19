У Києві маршрутка влетіла в дерево
Київ • УНН
КИЇВ. 19 грудня. УНН. У Києві маршрутка вилетіла з дороги і врізалася у дерево. Цю інформацію УНН підтвердили у відділі комунікації ГУ НП у столиці.
"Я можу підтвердити, що була ДТП", - повідомили у поліції Києва на запитання, чи маршрутка врізалася у дерево в столиці.
ДТП сталася у Святошинському районі Києва.
На запитання, чи є внаслідок аварії постраждалі, про що повідомляли ЗМІ, а саме - про трьох людей, яких нібито забрала "швидка", у столичній поліції заявили, що поки інформація про ДТП збирається.
Як повідомили у поліції, на місці аварії працюють відповідні служби.
Нагадаємо, на Одеській трасі одна за одною сталися три ДТП. Серед трьох постраждалих є дитина.