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В Киеве ликвидировали банду, которая обобрала предпринимателей на 13 млн грн

Киев  •  УНН

 • 13559 просмотра

КИЕВ. 26 февраля. УНН. В столице полицейские ликвидировали межрегиональную преступную группу, члены которой обобрали предпринимателей на 13 млн гривен. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию.

Злоумышленники присваивали товары предпринимателей под предлогом их перевозки. В состав преступной организации входило более 15 человек. Кроме исполнителей, полицейские задержали организаторов преступного бизнеса.

Работники Департамента уголовного розыска Нацполиции и управления уголовного розыска в Киеве совместно со следователями Главного следственного управления Нацполиции, киберполиции и при поддержке спецподразделения КОРД прекратили деятельность межрегиональной преступной группы с признаками организованности. Документирование действий злоумышленников проходило под процессуальным руководством ГПУ.

Правоохранители установили, что в состав преступной организации, созданной гражданином РФ совместно с гражданами Украины, входили более 15 человек. Между мошенниками было четкое распределение ролей, в частности, в преступной группе были соорганизаторы, координаторы, диспетчеры, а также водители.

Действовали злоумышленники по следующей схеме: регистрировались на сайтах автоперевозчиков и подыскивали груз для перевозки. Для совершения преступления использовали нерастаможенные грузовые автомобили с поддельными номерными знаками. Водителям-членам преступной группы заранее подделывали водительские удостоверения и свидетельства о регистрации транспортных средств.

Злоумышленники выдавали себя за добросовестных автоперевозчиков и предоставляли предпринимателям поддельные документы. Загрузившись товаром, автомобили исчезали, не доставив груз к месту назначения. Реализацией похищенного имущества занимались другие члены преступной группы. Фигуранты присваивали бытовую технику, детские товары, автозапчасти, ткани, средства защиты растений.

Уже установлено, что мошенники действовали в течение года на территории различных регионов страны. Злоумышленники присвоили имущество предпринимателей на сумму свыше 13 млн гривен.

В ходе одновременного проведения более 40 санкционированных обысков полицейские изъяли транспортные средства, которые использовались для мошеннического завладения грузами, а также вещи потерпевших.

Следователями начато уголовное производство по ч.1 ст.255 (Создание преступной организации), ч.4 ст.185 (кража), ч.4 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Фигурантам грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

По результатам проведенных следственных (розыскных) действий семи задержанным объявлено о подозрении. Они задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. В настоящее время проводятся следственные действия по документированию преступных действий указанных лиц и проверки их на причастность к другим аналогичным преступлениям.

Напомним, в Киевской области обезврежено межрегиональную организованную группу угонщиков автомобилей. "Задержана группа в составе 12 человек, которые занимались угонами автомобилей на территории многих областей Украины", - сообщили в прокуратуре.

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