У Києві ліквідували банду, яка обібрала підприємців на 13 млн грн

Зловмисники привласнювали товари підприємців під приводом їх перевезення. До складу злочинної організації входило понад 15 осіб. Крім виконавців, поліцейські затримали організаторів злочинного бізнесу.

Працівники Департаменту карного розшуку Нацполіції та управління карного розшуку в місті Києва спільно зі слідчими Головного слідчого управління Нацполіції, кіберполіцією та за підтримки спецпідрозділу КОРД припинили діяльність міжрегіональної злочинної групи з ознаками організованості. Документування дій зловмисників проходила під процесуальним керівництвом ГПУ.

Правоохоронці встановили, що до складу злочинної організації, створеної громадянином РФ спільно з громадянами України, входили понад 15 осіб. Між шахраями був чіткий розподіл ролей, зокрема, в злочинній групі були співорганізатори, координатори, диспетчери, а також водії.

Діяли зловмисники за такою схемою: реєструвалися на сайтах автоперевізників та підшукували вантаж для перевезення. Для вчинення злочину використовували нерозмитнені вантажні автомобілі з підробленими номерними знаками. Водіям-членам злочинної групи заздалегідь підробляли водійські посвідчення та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів.

Зловмисники видавали себе за добросовісних автоперевізників та надавали підприємцям підроблені документи. Завантажившись товаром, автомобілі зникали, не доставивши вантаж до місця призначення. Реалізацією викраденого майна займалися інші члени злочинної групи. Фігуранти привласнювали побутову техніку, дитячі товари, автозапчастини, тканини, засоби захисту рослин.

Вже встановлено, що шахраї діяли протягом року на території різних регіонів держави. Зловмисники привласнили майно підприємців на суму понад 13 мільйонів гривень.

У ході одночасного проведення понад 40 санкціонованих обшуків поліцейські вилучили транспортні засоби, які використовувалися для шахрайського заволодіння вантажами, а також речі потерпілих.

Слідчими розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст.255 (Створення злочинної організації), ч.4 ст.185 (Крадіжка), ч.4 ст.190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій сімом затриманим оголошено про підозру. Їх затримано в порядку ст. 208 КПК України. На даний час проводяться слідчі дії по документуванню злочинних дій вказаних осіб та перевірки їх на причетність до інших аналогічних злочинів.

Нагадаємо, у Київській області знешкоджено міжрегіональну організовану групу викрадачів автомобілів. "Затримано групу у складі 12 осіб, які займались угонами автомобілів на території багатьох областей України", - повідомили у прокуратурі.