В Киеве гражданин Азербайджана жестоко убил знакомого: подозреваемый в розыске
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. В городе Киеве гражданин Азербайджана убил своего знакомого, а потом хотел расчленить, однако бежал и покинул страну. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.
"Прокурорами Киевской местной прокуратуры №6 совместно со следователями Печерского управления полиции установлена личность мужчины, причастного к жестокому убийству 22-летнего гражданина Азербайджана в Киеве", - говорится в сообщении.
Так, 6 октября 2019 года в полицию поступило сообщение о том, что у одной из квартир в жилом доме по ул. Чигорина ощущается неприятный запах, похожий на газ. Служба спасения обнаружила у дверей квартиры следы крови, которые вели к выходу из подъезда, и на место происшествия вызвали следственно-оперативную группу.
Сообщается, что взломав входную дверь, правоохранители обнаружили в помещении тело 22-летнего уроженца Республики Азербайджан с ножевыми ранениями и многочисленными телесными повреждениями. Смерть мужчины, по предварительным данным, наступила за 3 дня до этого.
"В ходе осмотра места происшествия правоохранители обнаружили бензопилу, три канистры с горюче-смазочной жидкостью, резиновую маску, топор, пакеты и другие принадлежности, с помощью которых преступник вероятно планировал скрыть следы преступления путем расчленения тела убитого и вывоза его с места совершения преступления", - сообщили в пресс-службе.
Правоохранители проработали видеозаписи с камер видеонаблюдения и допросили свидетелей, в результате чего получили доказательства причастности к совершению преступления 23-летнего гражданина Азербайджана, который оказался знакомым убитого.
Прокуратура согласовала сообщение о подозрении указанному лицу в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 УК Украины (убийство, то есть умышленное противоправное причинение смерти другому человеку).
Установлено, что подозреваемый пересек государственную границу. В настоящее время решается вопрос об объявлении его в международный розыск.
За совершенное злоумышленнику грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в столице проводится розыск гражданина Азербайджана, которого подозревают в убийстве бывшей жены.