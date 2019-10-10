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У Києві громадянин Азербайджану жорстоко вбив знайомого: підозрюваний у розшуку

Київ • УНН

 • 19909 перегляди

КИЇВ. 10 жовтня. УНН. У місті Києв громадянин Азербайджану вбив свого знайомого, а потім хотів його розчленити, проте втік та покинув країну. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу столичної прокуратури.

У Києві громадянин Азербайджану жорстоко вбив знайомого: підозрюваний у розшуку

"Прокурорами Київської місцевої прокуратури №6 спільно зі слідчими Печерського управління поліції встановлено особу чоловіка, причетного до жорстокого вбивства 22-річного громадянина Азербайджану у Києві", - йдеться у повідомленні.

Так, 6 жовтня 2019 року до поліції надійшло повідомлення про те, що біля однієї з квартир у житловому будинку по вул. Чигоріна відчувається неприємний запах, схожий на газ. Служба порятунку виявила біля дверей квартири сліди крові, що вели до виходу із під‘їзду, тож на місце події викликали слідчо-оперативну групу.

Повідомляється, що зламавши вхідні двері, правоохоронці виявили у приміщенні тіло 22-річного уродженця Республіки Азербайджан із ножовими пораненнями та численними тілесними ушкодженнями. Смерть чоловіка, за попередніми даними, настала за 3 дні до того.

"Під час огляду місця події правоохоронці виявили бензопилу, три каністри з паливно-мастильною рідиною, гумову маску, сокиру, пакети та інше приладдя, за допомогою яких злочинець ймовірно планував приховати сліди злочину шляхом розчленування тіла вбитого та вивезення його з місця вчинення злочину", - повідомили у пресслужбі.

Правоохоронці опрацювали відеозаписи з камер відеоспостереження та допитали свідків, у результаті чого здобули докази причетності до вчинення злочину 23-річного громадянина Азербайджану, який виявився знайомим вбитого.

Прокуратура погодила повідомлення про підозру вказаній особі у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 115 КК України (вбивство, тобто умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині).

Встановлено, що підозрюваний перетнув державний кордон. На даний час вирішується питання щодо оголошення його у міжнародний розшук.

За вчинене зловмиснику загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у столиці проводиться розшук громадянина Азербайджану, якого підозрюють у вбивстві колишньої дружини. 

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