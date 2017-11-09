В Киеве из-за сообщения о заминировании метро эвакуировали около 400 человек

Сообщается, что неизвестный мужчина позвонил и сказал о заминировании станции метро "Дворец спорта", всей Святошинско-Броварской линии и палаточного городка на площади Майдан Независимости.

По сообщению полиции, с коротким интервалом в дежурные части территориальных управлений полиции поступило три сообщения о закладке взрывчатки. Неизвестный мужчина позвонил и сказал о заминировании станции метро.

На место происшествия выехали полиция, эксперты-взрывотехники и кинологи.

Сообщения зарегистрированы, решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция разыскивает заявителя.

В настоящее время проверено станцию ​​метро "Дворец спорта". Взрывоопасных устройств и веществ не обнаружено. Продолжается проверка станции "Крещатик", другие - проверяются силами работников метрополитена на местах.

Напомним, станцию киевского метро "Дворец спорта" открыли для пассажиров, зато "Хрещатик" закрыли из-за еще один звонок о заминировании.