В Киеве из-за сообщения о заминировании метро эвакуировали около 400 человек
Киев • УНН
КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве из-за сообщения о заминировании метро эвакуированы около 400 человек, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.
Сообщается, что неизвестный мужчина позвонил и сказал о заминировании станции метро "Дворец спорта", всей Святошинско-Броварской линии и палаточного городка на площади Майдан Независимости.
По сообщению полиции, с коротким интервалом в дежурные части территориальных управлений полиции поступило три сообщения о закладке взрывчатки. Неизвестный мужчина позвонил и сказал о заминировании станции метро.
На место происшествия выехали полиция, эксперты-взрывотехники и кинологи.
Сообщения зарегистрированы, решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция разыскивает заявителя.
В настоящее время проверено станцию метро "Дворец спорта". Взрывоопасных устройств и веществ не обнаружено. Продолжается проверка станции "Крещатик", другие - проверяются силами работников метрополитена на местах.
Напомним, станцию киевского метро "Дворец спорта" открыли для пассажиров, зато "Хрещатик" закрыли из-за еще один звонок о заминировании.