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Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ
17:15 • 11494 просмотра

Украина и США сделают совместное заявление после переговоров в Саудовской Аравии - СМИ

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 44383 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 64899 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 72317 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 74469 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

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13:14 • 61452 просмотра

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В Киеве из-за сообщения о заминировании метро эвакуировали около 400 человек

В Киеве из-за сообщения о заминировании метро эвакуировали около 400 человек

Киев  •  УНН

 • 11420 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. В Киеве из-за сообщения о заминировании метро эвакуированы около 400 человек, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации полиции Киева.

Сообщается, что неизвестный мужчина позвонил и сказал о заминировании станции метро "Дворец спорта", всей Святошинско-Броварской линии и палаточного городка на площади Майдан Независимости.

По сообщению полиции, с коротким интервалом в дежурные части территориальных управлений полиции поступило три сообщения о закладке взрывчатки. Неизвестный мужчина позвонил и сказал о заминировании станции метро.

На место происшествия выехали полиция, эксперты-взрывотехники и кинологи.

Сообщения зарегистрированы, решается вопрос об открытии уголовного производства. Полиция разыскивает заявителя.

В настоящее время проверено станцию ​​метро "Дворец спорта". Взрывоопасных устройств и веществ не обнаружено. Продолжается проверка станции "Крещатик", другие - проверяются силами работников метрополитена на местах.

Напомним, станцию киевского метро "Дворец спорта" открыли для пассажиров, зато "Хрещатик" закрыли из-за еще один звонок о заминировании.

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