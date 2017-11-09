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У Києві через повідомлення про замінування метро евакуювали близько 400 осіб

У Києві через повідомлення про замінування метро евакуювали близько 400 осіб

Київ • УНН

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КИЇВ. 9 листопада. УНН. У Києві через повідомлення про замінування метро евакуйовано близько 400 осіб, передає УНН з посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

 

Повідомляється, що невідомий чоловік подзвонив і сказав про замінування станції метро "Палац спорту", всієї Святошинсько-Броварської лінії та наметового містечка на площі Майдан Незалежності.

За повідомленням поліції, з коротким інтервалом у чергові частини територіальних управлінь поліції надійшло три повідомлення про закладення вибухівки. Невідомий чоловік подзвонив і сказав про замінування станції метро.

На місце події виїхали поліція, експерти-вибухотехніки та кінологи.

Усі повідомлення зареєстровані, вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження. Поліція розшукує заявника.

На даний час перевірено станцію метро "Палац спорту". Вибухонебезпечних пристроїв та речовин не виявлено. Триває перевірка станції "Хрещатик", інші - перевіряються силами працівників метрополітену на місцях.

Нагадаємо, станцію київського метро "Палац спорту" відкрили для пасажирів, натомість "Хрещатик" закрили через ще один дзвінок про замінування.

Українські Національні Новини

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