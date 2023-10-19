В Киеве к теплу уже подключили 4,5 тыс. жилых домов

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"В Киеве к теплу уже подключили в целом около 5,2 тысячи зданий - жилого фонда и социальной сферы. В частности, с теплоснабжением 199 учебных заведений, 324 детских сада, 126 медучреждений (в том числе 11 роддомов и 59 стационаров), 85 админзданий и учреждений социально-бытового направления. Что касается домов киевлян - с отоплением сейчас 4,5 тысяч жилых домов", - сообщил Кличко.

Он указал, что учреждения и заведения социальной сферы подключают по индивидуальным заявкам их руководителей. Также по индивидуальным заявкам управляющих начинают подачу тепла в дома ОСМД, ЖСК, ведомственные.

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