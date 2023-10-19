У Києві до тепла вже підключили 4,5 тис. житлових будинків

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"У Києві до тепла вже підключили загалом близько 5,2 тисячі будівель - житлового фонду та соціальної сфери. Зокрема, з теплопостачанням 199 учбових закладів, 324 дитячих садочки, 126 медзакладів (у тому числі 11 пологових будинків та 59 стаціонарів), 85 адмінбудівель і закладів соціально-побутового напряму. Що стосується осель киян - з опаленням наразі 4,5 тисяч житлових будинків", - повідомив Кличко.

Він вказав, що установи і заклади соціальної сфери підключають за індивідуальними заявками їх керівників. Також за індивідуальними заявками управителів розпочинають подачу тепла в будинки ОСББ, ЖБК, відомчі.

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