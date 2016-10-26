В Киеве к отоплению подключили более 99% жилых домов

Согласно данным "Киевэнерго", по состоянию на 26 октября к отоплению в Киеве уже подключено 99,3% жилых домов и 100% детсадов, школ и лечебных учреждений.

Больше всего жилых домов уже с отоплением в Оболонском районе (99,9%). В Деснянском подключены 99,7%, Голосеевском и Печерском - 99,6%, Днепровском, Соломенском и Подольском - 99,5%, Дарницком - 99%, Шевченковском - 98,7%, Святошинском - 98,6%.

Напомним, в Киеве 12 октября начали включать отопление в жилых зданий. Школы, детсады и больницы начали подключать к отоплению 10 октября.

Как сообщал УНН, по состоянию на 19 октября к отоплению в Киеве подключены все школы и детсады.