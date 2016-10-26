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У Києві до опалення підключили більше 99% житлових будинків

У Києві до опалення підключили більше 99% житлових будинків

Київ • УНН

 • 6943 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. У столиці до опалення підключили 99,3% житлових будинків. Про це йдеться на сайті “Київенерго”, передає УНН.

Згідно з даними “Київенерго”, станом на 26 жовтня до опалення у Києві вже підключено 99,3% житлових будинків та 100% дитсадків, шкіл та лікувальних закладів.

Найбільше житлових будинків вже з опаленням в Оболонському районі (99,9%). У Деснянському підключено 99,7%, Голосіївському та Печерському — 99,6%, Дніпровському, Солом’янському та Подільському — 99,5%, Дарницькому — 99%, Шевченківському — 98,7%, Святошинському — 98,6%.

Нагадаємо, у Києві 12 жовтня розпочали вмикати опалення у житлових будинків. Школи, дитсадки та лікарні почали підключати до опалення 10 жовтня.

Як повідомляв УНН, станом на 19 жовтня до опалення у Києві підключені усі школи та дитсадки.

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