В Киеве к 8 годам лишения свободы приговорена женщина, которая из-за ревности убила знакомую
Киев • УНН
КИЕВ. 21 февраля. УНН. В Киеве до 8 лет лишения свободы приговорена женщина, которая из-за ревности убила знакомую. Об этом сообщили УНН в пресс-службе столичной прокуратуры.
"При участии Киевской местной прокуратуры № 6 судом объявлено обвинительный приговор 37-летней жительнице города Киева по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего", - сообщили УНН.
Преступление произошло в начале ноября 2017 года в Киеве. Обвиняемая, вернувшись домой, застала в квартире знакомую.
"На почве ревности к гражданскому мужу женщина начала выяснять отношения с потерпевшей и нанесла ей многочисленные удары, от которых последняя скончалась в больнице. Прокурором в судебном заседании вину женщины в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 УК Украины, доказано беспрекословно", - рассказали в пресс-службе.
Приговором Подольского районного суда города Киева злоумышленница приговорена к 8 годам лишения свободы.
Как сообщал УНН, военного приговорили к 3 годам за сбыт оружия из зоны ООС.