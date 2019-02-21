В Киеве к 8 годам лишения свободы приговорена женщина, которая из-за ревности убила знакомую

"При участии Киевской местной прокуратуры № 6 судом объявлено обвинительный приговор 37-летней жительнице города Киева по факту умышленного нанесения тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего", - сообщили УНН.

Преступление произошло в начале ноября 2017 года в Киеве. Обвиняемая, вернувшись домой, застала в квартире знакомую.



"На почве ревности к гражданскому мужу женщина начала выяснять отношения с потерпевшей и нанесла ей многочисленные удары, от которых последняя скончалась в больнице. Прокурором в судебном заседании вину женщины в совершении преступления, предусмотренного частью 2 статьи 121 УК Украины, доказано беспрекословно", - рассказали в пресс-службе.



Приговором Подольского районного суда города Киева злоумышленница приговорена к 8 годам лишения свободы.



Как сообщал УНН, военного приговорили к 3 годам за сбыт оружия из зоны ООС.