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У Києві до 8 років позбавлення волі засуджено жінку, яка через ревнощі вбила знайому

У Києві до 8 років позбавлення волі засуджено жінку, яка через ревнощі вбила знайому

Київ • УНН

 • 17263 перегляди

КИЇВ. 21 лютого. УНН. У Києві до 8 років позбавлення волі засуджено жінку, яка через ревнощі вбила знайому. Про це УНН повідомили у прес-службі столичної прокуратури. 

"За участі Київської місцевої прокуратури № 6 судом оголошено обвинувальний вирок 37-річній мешканці міста Києва за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої", - повідомили УНН. 

Злочин стався на початку листопада 2017 року у місті Києві. Обвинувачена, повернувшись додому, застала в квартирі знайому.

"На ґрунті ревнощів до цивільного чоловіка жінка почала з’ясовувати стосунки з потерпілою та нанесла їй численні удари, від яких остання померла в лікарні. Прокурором у судовому засіданні провину жінки у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 КК України, доведено беззаперечно", - розповіли у прес-службі. 

Вироком Подільського районного суду міста Києва зловмисницю засуджено до 8 років позбавлення волі.

Як повідомляв УНН, військового засудили до 3 років за збут зброї із зони ООС

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