У Києві до 8 років позбавлення волі засуджено жінку, яка через ревнощі вбила знайому

"За участі Київської місцевої прокуратури № 6 судом оголошено обвинувальний вирок 37-річній мешканці міста Києва за фактом умисного нанесення тяжких тілесних ушкоджень, що спричинило смерть потерпілої", - повідомили УНН.

Злочин стався на початку листопада 2017 року у місті Києві. Обвинувачена, повернувшись додому, застала в квартирі знайому.



"На ґрунті ревнощів до цивільного чоловіка жінка почала з’ясовувати стосунки з потерпілою та нанесла їй численні удари, від яких остання померла в лікарні. Прокурором у судовому засіданні провину жінки у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 КК України, доведено беззаперечно", - розповіли у прес-службі.



Вироком Подільського районного суду міста Києва зловмисницю засуджено до 8 років позбавлення волі.



Як повідомляв УНН, військового засудили до 3 років за збут зброї із зони ООС.